قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

69 مليون دولار صادرات البصل المجفف المصري في 2025 وفرصة نمو تصل إلى 88 ألف طن

ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق «زووم» بعنوان «فرص تصدير البصل المجفف إلى الأسواق الدولية»، بحضور عدد من المصدرين والمصنعين والمهتمين بمنظومة التصدير، حيث استعرضت الندوة ملامح السوق العالمية للبصل المجفف، ومكانة مصر في الإنتاج والتصدير، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية للتوسع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أبرز الأسواق الواعدة التي يمكن أن تستوعب زيادات جديدة في الصادرات المصرية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات الأسبوعية التي ينظمها بانتظام كل يوم أربعاء، وتحديدًا ضمن سلسلة «Market Intelligence» التي يقدمها منذ أكثر من عامين، بهدف إتاحة دراسات متخصصة حول المنتجات والأسواق المختلفة، سواء المرتبطة بسلع محددة أو بدول بعينها، بما يساعد الشركات المصرية على بناء قراراتها التصديرية والاستثمارية على أسس أكثر دقة ووضوحًا.
وأوضح المجلس أن الندوة تناولت البصل المجفف تحت البند الجمركي HS 071220، مشيرًا إلى أن هذا المنتج يتمتع بخصائص تمنحه ميزة تنافسية في التجارة الدولية، من بينها طول فترة الصلاحية مقارنة بالبصل الطازج، وخفة الوزن، وسهولة النقل والتخزين، مع احتفاظه بالنكهة والرائحة عند إعادة الترطيب، فضلًا عن تعدد استخداماته في الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن الإنتاج العالمي من البصل في عام 2024 بلغ نحو 114 مليون طن، منها 108.2 ملايين طن من البصل الجاف بما يمثل 95% من الإجمالي، مقابل 5.57 مليون طن فقط من البصل الأخضر أو الطازج، بينما بلغ إنتاج مصر نحو 3.8 مليون طن، منها 3.4 مليون طن من البصل الجاف بنسبة 89%، وهو ما يعكس قوة القاعدة الإنتاجية المصرية.
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، أوضح المجلس أن الواردات العالمية من البصل المجفف بلغت نحو 610 ملايين دولار في 2024 بما يعادل 227 ألف طن، مع نمو سنوي في القيمة بلغ 7% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 21% في 2024 وحده، وبلغ متوسط السعر العالمي نحو 2672 دولارًا للطن، بما يعكس استمرار قوة الطلب عالميًا.
كما أظهرت البيانات أن ألمانيا جاءت في صدارة الدول المستوردة بقيمة 72 مليون دولار وبحصة 12%، تلتها المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا والبرازيل والولايات المتحدة، مع اختلاف واضح في مستويات الأسعار بين الأسواق، حيث سجلت اليابان أعلى متوسط سعري بنحو 4670 دولارًا للطن، ما يعكس تنوع الفرص أمام المصدرين بحسب طبيعة كل سوق.
وأشار المجلس إلى أن صادرات مصر من البصل المجفف سجلت نحو 69 مليون دولار في 2025 بحجم 23 ألف طن، مع استحواذ نحو 7 شركات فقط على 97% من إجمالي الصادرات، ما يعكس تركز النشاط التصديري ووجود فرص واسعة أمام دخول شركات جديدة أو توسع القائم منها.
وأضاف أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 45 مليون دولار، مع إمكانية مضاعفة الصادرات إلى مستويات تتراوح بين 60 و88 ألف طن سنويًا، مدعومة بقاعدة إنتاج قوية وموقع تنافسي متقدم في الأسواق العالمية.
وأكد المجلس أن البصل المجفف يمثل أحد القطاعات الواعدة في الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، في ظل الطلب العالمي المتزايد واتساع الفجوة في الأسواق الرئيسية، إلى جانب الفرص الكبيرة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأسواق آسيا، بما يعزز من فرص النمو خلال السنوات المقبلة.

البصل صادرات الصناعات الغذائية المصرية صادرات البصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

