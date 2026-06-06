استشهاد وإصابة 21 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط منطقة الجوازات قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين، بينهم سيدتان، وإصابة 15 آخرين على الأقل، معظمهم من الأطفال.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 72,961 شهيدا، و173,092 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 951 شهيدا، والإصابات إلى 2,984، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.