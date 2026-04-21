ارتفاع سعر الدولار اليوم .. وقناة السويس أعلى سعر شراء في البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية ارتفاعات متفاوتة مع تباين محدود بين أسعار الشراء والبيع، وسط استمرار تحركات طفيفة في السوق المصرفي المحلي، وفق آخر تحديثات التعاملات.

وسجل بنك قناة السويس أعلى سعر شراء للدولار عند 52.110 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع في أغلب البنوك حول مستوى 52.00 إلى 52.21 جنيه، ما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الصرف.

أعلى أسعار الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

52.110 شراء – 52.210 بيع

: بنك الإسكندرية:

51.950 شراء – 52.050 بيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري :

51.930 شراء – 52.030 بيع

: سعر الدولار في بنك مصر :

51.930 شراء – 52.030 بيع

: سعر الدلار في البنك التجاري الدولي (CIB) :

51.910 شراء – 52.010 بيع

: سعر الدولار في المصرف العربي الدولي :

51.930 شراء – 52.030 بيع

: البنك العقاري المصري العربي:

51.930 شراء – 52.030 بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) :

51.930 شراء – 51.991 بيع

: بنك البركة :

51.900 شراء – 52.000 بيع

: كريدي أجريكول :

51.900 شراء – 52.000 بيع

: QNB الأهلي :

51.900 شراء – 52.000 بيع

: بنك الكويت الوطني NBK:

51.900 شراء – 52.000 بيع

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند:

51.921 جنيه للشراء – 52.061 جنيه للبيع

نظرة على حركة الدولار

يتحرك الدولار في نطاق محدود داخل البنوك المصرية بين 51.90 و52.11 جنيه للشراء، وبين 52.00 و52.21 جنيه للبيع، ما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف مع استمرار ترقب المتعاملين لأي تحركات عالمية مؤثرة.