الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

استقر الدولار الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة ، اليوم الأربعاء ، قرب أعلى مستوى في أسبوع، بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وكانت العملة الخضراء قد حققت صعودا بعد التشكيك في وقف إطلاق النار ما أدى إلى زيادة الطلب عليها مادفعها إلى أعلى مستوى له في أسبوع.

وقالت شبكة سي إن بي سي ، إن مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، قد استقر عند 98.415، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أبريل.

وأشارت إلى أن تصريحات كيفن وارش، مرشح مجلس الاحتياط الفيدرالي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى التشدد، بينما قدمت بيانات مبيعات التجزئة القوية نظرة متفائلة حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت عن محللين من "بنك ويستباك" في تقرير بحثي قوله: "سادت حالة من النفور الطفيف من المخاطرة خلال الليل وسط تجدد حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية".

ولم تشهد معظم العملات الأخرى أي تغيير بعد تمديد وقف إطلاق النار.

واستقر اليورو عند 1.1739 دولار أمريكي، وارتفع بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1.3519 دولار أمريكي.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.7152 دولار أمريكي، كما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5894 دولار أمريكي.

أما مقابل العملة اليابانية، فقد تراجع الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 159.26 ين ياباني، حيث أظهرت بيانات سابقة ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي، متجاوزة أي تأثير كبير للاضطرابات الناجمة عن الصراع في منطقة الخليج.

وعلى صعيد مواز، شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة في مارس، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 1.4 في المائة، حيث أدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار البنزين وتسجيل زيادة قياسية في إيرادات محطات الوقود، بينما دعمت عمليات استرداد الضرائب الإنفاق في قطاعات أخرى.