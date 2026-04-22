الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

يواصل الهبوط.. الذهب عيار 21 دون 7000 جنيه

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر ليسجل عيار 21  الأكثر شيوعا الآن 6990 جنيها للبيع  بانخفاض 20 جنيه.

ويرصد موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر بمنتصف التعاملات اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7990جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7910 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6990 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6920 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5990 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5930جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4660 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4615 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.920 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.360 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 248475 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 245985 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.31 جنيه مقابل 51.99 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4749.6 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
BMW 7
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
اورمان الشرقية
