بعد غلق مضيق هرمز.. الذهب يتراجع 10 جنيهات جديدة

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب مع منتصف تعاملات مساء اليوم السبت 18-4-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة وبالتوازي مع اغلاق مضيق هرمز قبل ساعات مرة أخري.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب 10 جنيهات بمختلف الأعيرة الذهبية بعد أقل من ساعة علي صعوده بقيمة 15 جنيهًا.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب للتذبذب خلال تعاملات مساء اليوم حيث استهل تداولاته المسائية على انخفاض بقيمة 45 جنيها ثم ارتفع 15 جنيها ليهوي 10 جنيهات قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 7035 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8040 جنيها للشراء و 7982 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7370 جنيها للشراء و 7317 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7035 جنيهًا للشراء و6985 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6030 جنيها للشراء و 5987 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.28 ألف جنيه للشراء و 55.88 جنيهًا للبيع

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو4832 دولار للشراء و 4831 جنيها للبيع.