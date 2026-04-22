هبوط أسعار الذهب في الإمارات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات متأثرة بهبوطه عالميا، إذ سجلت سعر أوقية الذهب الآن 4752 دولار.

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء بدون مصنعة

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 573 درهما إماراتيا.

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء إلى 530.75 درهم إماراتي.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء نحو 508.75 درهم إماراتي.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 436.25 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الأوقية بلغت 17822درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4070 دراهم إماراتية.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4752 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره