أسعار الذهب في الإمارات اليوم .. عيار 21 بـ 517 درهما

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب، وتحركاته في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد بدون مصنعة

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد نحو 582.25 درهم إماراتي.

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 539 درهما إماراتيا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 517 درهما إماراتيا.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 443 درهم إماراتي.

أسعار أوقية الذهب في الإمارات اليوم الأحد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد لـ الأوقية بلغت 18110درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم الأحد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 4136 دراهم إماراتية.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4833 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره