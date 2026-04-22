قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

أسماء عبد الحفيظ

في كل بيت تقريبًا، تتكرر نفس الأطباق يوميًا بشكل تقليدي يجعل البعض يشعر بالملل من الطعام، رغم أن المكونات نفسها يمكن أن تتحول إلى وصفات جديدة تمامًا بطعم وشكل مختلف، السر ليس في تغيير الأكل نفسه، بل في طريقة التحضير والإضافات البسيطة التي تصنع فرقًا كبيرًا.

قدمت الشيف سلمى الحافظ بعض الأفكار التى تعتمد على إعادة ابتكار الأكلات اليومية بطريقة ذكية تجعلها أقرب لوجبات المطاعم، دون تكلفة عالية أو مكونات معقدة.

أولًا: البيض من وجبة عادية إلى أطباق متنوعة

البيض مثال واضح على الطعام الذي يمكن تغييره بالكامل.
بدل البيض المقلي أو المسلوق فقط، يمكن تحويله إلى:

  • أومليت بالخضار والجبن
  • بيض بالفرن مع الأعشاب
  • ساندوتشات بيض كريمي
  • أو حتى إضافته للأرز والمكرونة

نفس المكون لكن النتيجة مختلفة تمامًا.

 ثانيًا: البطاطس.. من طبق جانبي إلى وجبة رئيسية

البطاطس من أكثر الأطعمة التي يمكن تطويرها بسهولة.
بدل القلي التقليدي، يمكن عمل:

  • بطاطس محشية بالجبن واللحم
  • بطاطس بالفرن مع التوابل
  • بطاطس مهروسة مع الصوص
  • أو شرائح بطاطس بصوص الزبادي والثوم

كل طريقة تعطي طعمًا جديدًا تمامًا.

 ثالثًا: المكرونة بطابع جديد

المكرونة ليست فقط صوص طماطم أو بشاميل.
يمكن تحويلها إلى:

  • مكرونة بصلصة الفراخ والكريمة
  • مكرونة بالجبن الحار
  • مكرونة بالخضار المشوي
  • أو حتى مكرونة آسيوية بالصويا صوص

التغيير في الصوص يغيّر الطبق بالكامل.

رابعًا: الدجاج.. من وصفة مكررة إلى مطبخ عالمي

الدجاج يمكن أن يصبح عشرات الوجبات المختلفة:

  • دجاج مشوي بتتبيلة الليمون والزعتر
  • دجاج مقلي بطبقة مقرمشة
  • دجاج بالكاري والحليب
  • أو دجاج بالصوص الحار على الطريقة الآسيوية

نفس القطعة لكن الطعم مختلف كل مرة.

خامسًا: الخضار.. طعم جديد للأطفال والكبار

الخضار يمكن أن يكون جذابًا إذا تغيرت طريقة تقديمه:

  • خضار مشوي بالفرن
  • خضار سوتيه بالثوم والزبدة
  • خضار داخل معجنات أو فطائر
  • أو خضار مضاف للأرز أو المكرونة

بهذه الطرق يتحول من طبق ممل إلى وجبة محببة.

سادسًا: الخبز القديم يتحول لأفكار عبقرية

بدل رمي الخبز، يمكن استخدامه في:

  • فتات خبز محمص مع السلطة
  • عيش محشي بالبيض والجبن
  • أو تحضير كرات مقرمشة في الفرن

أفكار بسيطة تقلل الهدر وتضيف طعم جديد.

سابعًا: الطواجن بشكل مختلف تمامًا

الطواجن ليست فقط طريقة تقليدية، بل يمكن تطويرها عبر:

  • إضافة جبن على الوجه
  • استخدام خضار مختلفة
  • أو تغيير نوع الصوص بالكامل

النتيجة طبق جديد بطابع مختلف رغم نفس الفكرة.

 لماذا هذه الطرق مهمة؟

إعادة ابتكار الطعام ليست مجرد تنويع، بل لها فوائد:

  • تقليل الملل من الأكل اليومي
  • توفير في الميزانية
  • استغلال نفس المكونات بأكثر من شكل
  • تشجيع الأطفال على تناول أطعمة مختلفة
