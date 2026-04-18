تريند عالمى للقهوة .. وصفة جديدة تثير اهتمام الملايين على السوشيال ميديا

أثارت طريقة جديدة لعمل القهوة جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم في الساعات الماضية.

اجتاح منصات التواصل الاجتماعي في الصفحات العالمية تريند مشروب غريب حيث تم صناعة القهوة مع البيض حيث تباينت الآراء حوله بين مؤيد للتجربة الجديدة ومعارض يرفض اختراعات القهوة الجديدة.

وحصلت حالة الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لطريقة القهوة الجديدة بالبيض بعد انتشار مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في شهر فبراير الماضي، حيث حصد أكثر من 400 ألف إعجاب في وقت قياسي ولكنه لم يتوقف في الانتشار منذ وقتها وأصبح يجوب العالم حتى أصبح تريند عالمى خاصة بين خلاف رواد السوشيال ميديا.

اصل القهوة بالبيض

في الحقيقة إن القهوة بالبيض ليست مشروبا جديدا بل هو من العادات الغذائية الفيتنامية القديمة نسبيا حيث ظهرت القهوة بالبيض لأول مرة في فيتنام منذ حوالى 80 عام.

سر تحضيرها بمذاق رائع

يمكن للبعض رفض القهوة بالبيض إذا جرب تحضيرها بطريقة خاطئة لذا من المهم معرفة أسرار تحضيرها بمذاق شهي وخطوات صحيحة قبل تجربتها لأول مرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم فهناك اسرار بسيطة لتحضير طريقة القهوة الجديدة بالبيض، فهي تعتمد ببساطة على خفق صفار البيض جيداً مع السكر والحليب المكثف المحلى، ثم اسكب هذا الخليط الكريمي على فنجان من القهوة الفيتنامية الثقيلة وحينها ستحصل علي مشروب ذو شكل جذاب يشبه النسكافيه مع الفوم الكثيف وفي نفس الوقت يمتلك طعم فريد يجمع بين القهوة ومذاق الكافيين والحلوى الشهية كما أن بعض رواد التواصل الاجتماعي شبّهوا قوامه ومذاق القهوة الجديدة بالمارشميلو.