إيران: لم نتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات إسلام آباد

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن المشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات إسلام آباد.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها: دخلنا المفاوضات بحسن نية وجدية لكن واشنطن أظهرت عدم الاكتراث وسوء النية.

وشددت الوزارة الإيرانية على أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ما زال قائما وهو إجراء عدواني.

وبيّنت الخارجية الإيرانية قائلة: إذا توصلنا إلى أن الذهاب إلى إسلام آباد يخدم مصالحنا الوطنية فسنذهب إلى هناك.

وأتمت الخارجية الإيرانية قائلة : إطلاق النار واحتجاز سفينة تجارية إيرانية ليسا سلوك دولة منخرطة بمسار دبلوماسي.