عراقجي: إجراءات إيران في مضيق هرمز “قانونية” لحماية الأمن القومي



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده اتخذت “تدابير ضرورية” في مضيق هرمز، مؤكداً أنها تأتي في إطار القانون الدولي وتهدف إلى حماية الأمن القومي الإيراني في ظل ما وصفه بـ“العدوان الأمريكي الإسرائيلي”



وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن طهران تتحرك وفق حقوقها السيادية، مشدداً على أن أي إجراءات اتُّخذت في هذا الممر الحيوي للملاحة العالمية تستند إلى قواعد القانون الدولي، ولا تستهدف تعطيل حركة التجارة العالمية، بل حماية المصالح الوطنية الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، ما يجعل أي تحركات عسكرية أو أمنية فيه محل متابعة دولية واسعة.



ولم تصدر على الفور ردود رسمية من واشنطن أو تل أبيب بشأن تصريحات الوزير الإيراني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على استقرار أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.