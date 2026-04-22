مطيعون ومشاغبون.. البيت الأبيض يصنّف دول الناتو وسط توترات متصاعدة بالحلف

أفادت مجلة بوليتيكو نقلًا عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤول أمريكي، أن البيت الأبيض قام بإعداد تصنيف غير رسمي لدول حلف شمال الأطلسي، يقسمها إلى ما يشبه «دول مطيعة» وأخرى «مشاغبة»، على خلفية مواقفها من السياسات الأمريكية الأخيرة.



وبحسب التقرير، فإن هذا التصنيف يرتبط بشكل أساسي بمستوى دعم الدول الأعضاء في الناتو للتحركات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الدولية والتصعيد في الشرق الأوسط. وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن بعض الدول التي لم تُظهر تأييدًا كافيًا لواشنطن في ملفات حساسة، وُضعت ضمن قائمة «غير المتعاونين» أو «المشاغبين».



وأوضح مسؤول أمريكي — وفقًا لـ«بوليتيكو» — أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب مواقف الحلفاء، وتُقيّم مدى التزامهم بما تعتبره «أولويات أمنية مشتركة»، في حين يرى مراقبون أن هذا النهج يعكس تحولًا أكثر تشددًا في إدارة العلاقات داخل الحلف.



ويأتي ذلك في سياق توترات متزايدة داخل الناتو، حيث أبدت عدة دول أوروبية تحفظات على الانخراط في بعض السياسات الأمريكية، لا سيما تلك المرتبطة بالتصعيد العسكري أو العقوبات الدولية، وهو ما أدى إلى بروز خلافات داخلية حول طبيعة دور الحلف وأولوياته.