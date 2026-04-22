وزير بحكومة الاحتلال يحرض حكومة بيروت ضد الفصائل اللبنانية

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى ما وصفه بـ«تعزيز التعاون مع لبنان» في مواجهة نفوذ حزب الله، في تصريحات تأتي ضمن تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحدود الجنوبية للبنان والتطورات الأمنية في المنطقة.

وأوضح الوزير الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية، أن بلاده ترى أن استمرار نشاط حزب الله العسكري والسياسي داخل لبنان يمثل — بحسب تعبيره — تهديدًا للاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل يتمثل في «تعاون لبناني أوسع» للحد من قدرات الحزب العسكرية.

ولم يقدّم الوزير تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا التعاون أو آلياته المقترحة.



وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التوتر المستمر بين إسرائيل ولبنان على خلفية المواجهات الحدودية المتكررة منذ أشهر، والتي شهدت تبادلًا للقصف وعمليات عسكرية محدودة في مناطق الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي.

من جانبه، يُعد حزب الله طرفًا رئيسيًا في المشهد السياسي والعسكري داخل لبنان، ويمتلك ترسانة عسكرية كبيرة، وفق تقديرات دولية، كما يعلن أنه جزء من «محور المقاومة» في المنطقة، في حين تصنفه إسرائيل ودول غربية كـ«منظمة مسلحة تهدد الأمن الإقليمي».

وتأتي الدعوة الإسرائيلية في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطًا دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة شاملة، خاصة مع استمرار الاشتباكات المحدودة على الحدود الجنوبية اللبنانية.