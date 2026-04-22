رئيس أركان الاحتلال: إسرائيل مستعدة "للعودة فوراً" إلى القتال

زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المحتل، أنهم لديهم القدرة على العودة للقتال بقوة.



وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الفريق إيال زامير اليوم الأربعاء إن الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى ومستعد للعودة إلى القتال على جميع الجبهات، وسط الهدنات الهشة في إيران ولبنان.

وأضاف زامير مخاطباً الجنود الذين تم تكريمهم في حفل عيد الاستقلال : "منذ الحريق الهائل الذي اندلع في 7 أكتوبر، ونحن نعمل على إعادة بناء قوتنا العسكرية من خلال القتال المستمر".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن زامير قوله إن الجيش الإسرائيلي "انتصر في القتال ضد حماس" في غزة.

وأضاف: "في هذه اللحظة بالذات، نخوض قتالاً عنيفاً في لبنان لتعزيز دفاع المجتمعات الشمالية".

وقال: "وكذلك الحال في القتال ضد إيران في عمليتي الأسد الصاعد والأسد الهادر"، في إشارة إلى حرب يونيو 2025 مع إيران والعدوان الأخير الذي استمر 40 يوماً مع إيران.

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى و"مستعد للعودة فوراً وبقوة إلى القتال في جميع القطاعات".

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لبنان إلى العمل مع إسرائيل لنزع سلاح جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران قبل المفاوضات التي ستعقد في واشنطن يوم الخميس.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع مماثل عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن، وهو أول اجتماع يتحدث فيه البلدان بشكل مباشر منذ عقود.