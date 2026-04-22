فايننشال تايمز: روسيا تدرس وقف تدفق النفط الكازاخي إلى ألمانيا

في تصعيد جديد يعكس استخدام الطاقة كورقة ضغط جيوسياسية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير حصري أن روسيا تدرس وقف تدفق النفط الكازاخي إلى ألمانيا، في خطوة قد تهدد بشكل مباشر استقرار إمدادات الوقود للعاصمة برلين ومحيطها.

وبحسب التقرير، فإن القرار المحتمل قد يؤثر على مصفاة رئيسية تعتمد بشكل كبير على هذا النفط، حيث توفر نحو 90% من احتياجات برلين من البنزين والكيروسين ووقود التدفئة، إضافة إلى تزويد مطار العاصمة والمناطق المحيطة بالطاقة اللازمة لتشغيل مرافقها الحيوية.

ورقة الطاقة في قلب الصراع

تعتمد ألمانيا، منذ تقليص وارداتها المباشرة من النفط الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، على إمدادات بديلة من بينها النفط الكازاخي الذي يمر عبر الأراضي الروسية وشبكاتها. غير أن هذه البنية التحتية تمنح موسكو قدرة غير مباشرة على التأثير في تدفق الإمدادات، حتى وإن لم تكن هي المورد الأساسي للنفط نفسه.

ويُنظر إلى هذا التحرك المحتمل باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تستخدم فيها روسيا أدوات الطاقة للضغط على الدول الأوروبية، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع الغرب. كما أنه يعكس هشاشة سلاسل الإمداد البديلة التي سعت أوروبا إلى بنائها منذ اندلاع الحرب، والتي لا تزال تعتمد جزئيًا على البنية التحتية الروسية.

تداعيات محتملة على برلين وأوروبا

إذا ما تم تنفيذ هذا التهديد، فقد تواجه برلين نقصًا حادًا في إمدادات الوقود، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واضطرابات في قطاعات النقل والطيران والتدفئة، خصوصًا مع الاعتماد الكبير على هذه المصفاة في تلبية الطلب المحلي.

كما قد ينعكس القرار على السوق الأوروبية الأوسع، إذ يمكن أن يدفع دولًا أخرى إلى إعادة تقييم مدى أمن إمداداتها، ويزيد من الضغوط على الحكومات لإيجاد بدائل أكثر استقلالية، سواء عبر تنويع مصادر الطاقة أو تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.

في المجمل، يكشف هذا التطور عن استمرار تسييس ملف الطاقة في العلاقات بين روسيا وأوروبا، ويؤكد أن تداعيات الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على أمن الطاقة الأوروبي، مع بقاء البنية التحتية العابرة للحدود نقطة ضعف استراتيجية يمكن استغلالها في أي لحظة.