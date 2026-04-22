مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فايننشال تايمز: روسيا تدرس وقف تدفق النفط الكازاخي إلى ألمانيا

القسم الخارجي

في تصعيد جديد يعكس استخدام الطاقة كورقة ضغط جيوسياسية، كشفت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير حصري أن روسيا تدرس وقف تدفق النفط الكازاخي إلى ألمانيا، في خطوة قد تهدد بشكل مباشر استقرار إمدادات الوقود للعاصمة برلين ومحيطها.

وبحسب التقرير، فإن القرار المحتمل قد يؤثر على مصفاة رئيسية تعتمد بشكل كبير على هذا النفط، حيث توفر نحو 90% من احتياجات برلين من البنزين والكيروسين ووقود التدفئة، إضافة إلى تزويد مطار العاصمة والمناطق المحيطة بالطاقة اللازمة لتشغيل مرافقها الحيوية.

ورقة الطاقة في قلب الصراع

تعتمد ألمانيا، منذ تقليص وارداتها المباشرة من النفط الروسي عقب الحرب في أوكرانيا، على إمدادات بديلة من بينها النفط الكازاخي الذي يمر عبر الأراضي الروسية وشبكاتها. غير أن هذه البنية التحتية تمنح موسكو قدرة غير مباشرة على التأثير في تدفق الإمدادات، حتى وإن لم تكن هي المورد الأساسي للنفط نفسه.

ويُنظر إلى هذا التحرك المحتمل باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تستخدم فيها روسيا أدوات الطاقة للضغط على الدول الأوروبية، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع الغرب. كما أنه يعكس هشاشة سلاسل الإمداد البديلة التي سعت أوروبا إلى بنائها منذ اندلاع الحرب، والتي لا تزال تعتمد جزئيًا على البنية التحتية الروسية.

تداعيات محتملة على برلين وأوروبا

إذا ما تم تنفيذ هذا التهديد، فقد تواجه برلين نقصًا حادًا في إمدادات الوقود، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار واضطرابات في قطاعات النقل والطيران والتدفئة، خصوصًا مع الاعتماد الكبير على هذه المصفاة في تلبية الطلب المحلي.

كما قد ينعكس القرار على السوق الأوروبية الأوسع، إذ يمكن أن يدفع دولًا أخرى إلى إعادة تقييم مدى أمن إمداداتها، ويزيد من الضغوط على الحكومات لإيجاد بدائل أكثر استقلالية، سواء عبر تنويع مصادر الطاقة أو تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.

في المجمل، يكشف هذا التطور عن استمرار تسييس ملف الطاقة في العلاقات بين روسيا وأوروبا، ويؤكد أن تداعيات الحرب في أوكرانيا لا تزال تلقي بظلالها على أمن الطاقة الأوروبي، مع بقاء البنية التحتية العابرة للحدود نقطة ضعف استراتيجية يمكن استغلالها في أي لحظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

ترشيحاتنا

مجلس النواب

حزب العدل يتقدم رسميًا بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية

النائبة أمل عصفور ، أمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري

نائبة: مشروع قانون حمايه المنافسة يستهدف تشجيع الاستثمارات

النائب الحسيني الليثي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية

نائب: تطوير قوانين الأحوال الشخصية ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الأسرية

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد