وزير خارجية الاحتلال: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان

قالوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أن سلطات الاحتلال اتخذت قرارا تاريخيا بإجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان بعد أكثر من 40 عاما.

وزعم ساعر في تصريحات له: مع الأسف لبنان دولة فاشلة وتخضع فعليا لاحتلال إيراني عبر "حزب الله".

وأضاف : يقودنا ذلك لاستنتاج واضح هو أن "حزب الله" هو عدو مشترك لإسرائيل ولبنان و "حزب الله" يقوض سيادة لبنان ويهدد مستقبله.

وتابع : لا خلافات جوهرية لدينا مع لبنان، توجد بعض النزاعات الحدودية البسيطة التي يمكن حلها، والعقبة الوحيدة أمام السلام والتطبيع بين البلدين هي "حزب الله".

وأكمل : أدعو الحكومة اللبنانية إلى العمل معنا ضد كيان الإرهاب الذي بناه "حزب الله" على أراضيها. فالتعاون ضروري للبنان أكثر ما هو ضروري لنا.

وأمضى قائلا : التعاون يتطلب وضوحا أخلاقيا وشجاعة في اتخاذ المخاطر.

وختم الوزير الإسرائيليقائلا : لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل السلام لنا ولكم. ولكم أنتم، لبنان، مستقبل من السيادة والاستقلال والتحرر من الاحتلال الإيراني.