اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

أفادت تقارير فلسطينية باقتحام عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت محافظة القدس، التابعة للسلطة الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد، وأداو طقوسا تلمودية استفزازية كـ"السجود الملحمي"، قرب باب الرحمة وقبة الصخرة.

وأشارت إلى أن مجموعات تابعة لما يسمى "الهيكل" نشرت دعوات تحريضية لحشد المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.

وتزامن ذلك مع استمرار تشديدات شرطة الاحتلال ونصب حواجز وإغلاق الطرق في مدينة القدس، وتقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى، عبر احتجاز الهويات والتفتيش.

كما حذرت مصادر مقدسية من خطورة هذه الاقتحامات، معتبرة أنها اعتداء مباشر على حرمة المسجد ومحاولة لفرض وقائع تهويدية بالقوة.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.