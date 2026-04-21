استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى

أدانت دولة قطر اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، وعدّته انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الثلاثاء- رفض دولة قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وجدّدت الوزارة القطرية التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.