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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا معلومات عن منشآت كما جمعوا أموالا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين باستخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر الانضمام لجماعة إرهابية جماعة إرهابية داعش حلوان

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