واشنطن تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين اللبنانيين وممثلي الاحتلال غدا

يحضر السفير الأمريكي لدى الإحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، جولة جديدة من المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن العاصمة، يوم الخميس.

وتأتي هذه الجولة الثانية من المباحثات على مستوى السفراء في أعقاب "مشاركة مثمرة" خلال المحادثات الأولية التي جرت في 14 أبريل، وسط هدنة هشة استمرت عشرة أيام.



وستستضيف الولايات المتحدة الجولة الثانية من المحادثات على مستوى السفراء يوم الخميس في مقر وزارة الخارجية.



سينضم هاكابي إلى كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمستشار مايكل نيدهام.

كما سيشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي.



أضاف المتحدث: "سنواصل تسهيل إجراء مناقشات مباشرة وبحسن نية بين الحكومتين".



دخل وقف إطلاق النار الذي يستمر عشرة أيام حيز التنفيذ يوم الجمعة بين لبنان وإسرائيل.

وفي اليوم التالي، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل تعتزم الحفاظ على سيطرتها على جميع المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان خلال هجومها الأخير.

ومنذ الثاني من مارس، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 شخص، وإصابة أكثر من 7500، وتشريد أكثر من مليون شخص، وفقًا للإحصاءات الرسمية.



تأتي هذه المحادثات في وقتٍ يُوشك فيه وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي توسطت فيه باكستان لمدة أسبوعين، على الانتهاء في 22 أبريل. وقد حذر الرئيس الأمريكي ترامب من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، "ستبدأ القنابل بالانفجار"، مع استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وصرح رئيس البرلمان الإيراني قاليباف بأن طهران لن تتفاوض تحت وطأة التهديدات.