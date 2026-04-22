الأسهم الآسيوية تتباين وسط تراجع قطاع التكنولوجيا رغم تمديد هدنة إيران

شهدت الأسواق الآسيوية أداء متباينا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في ظل ضغوط على أسهم قطاع التكنولوجيا، بينما سجلت الأسهم اليابانية مستويات قياسية جديدة، مع تقييم المستثمرين لتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.3%، بعد أن سجل مستويات قياسية في الجلسة السابقة، متأثرا بضعف أسهم التكنولوجيا التي تبعت خسائر نظيرتها في بورصة وول ستريت، حيث تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بفعل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وعمليات جني الأرباح في أسهم النمو؛ وفق ما ذكره موقع “إنفستنج” الأمريكي.

وفي هونج كونج، انخفض مؤشر هانج سنج بنسبة 1.4%، بينما هبط مؤشر هانج سنج للتكنولوجيا بنسبة 2%، مع استمرار الضغوط على شركات القطاع.

وعلى النقيض، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى قياسي عند 59,708.21 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وأظهرت بيانات رسمية أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 11.7% على أساس سنوي في مارس، مسجلة الشهر السابع على التوالي من النمو، ومتجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 11%.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.9%، في إشارة إلى قوة الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي الصين، ارتفع كل من مؤشر شنجهاي المركب ومؤشر CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.2% لكل منهما.

وفي المقابل، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الاسترالي بنسبة 1%، بينما انخفض مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 0.4%، وهبط مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.5%.

وتحولت أنظار المستثمرين أيضا إلى واشنطن، حيث أدلى المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش بشهادته أمام المشرعين، مؤكدا أهمية استقلالية البنك المركزي، وأشار إلى أنه لم يقدم أي تعهدات للرئيس ترامب بشأن خفض أسعار الفائدة.

وظل تركيز المستثمرين منصبا على تطورات الشرق الأوسط، بعد إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى.

ورغم أن هذه الخطوة قدمت بعض الدعم للأسواق، فإن استمرار حالة عدم اليقين بشأن موقف إيران، وتعثر المفاوضات، واستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، حد من تحسن المعنويات.

وأشار محللون إلى أن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل احتمال تمديد الهدنة، ما قلص من أي اندفاع قوي نحو الأصول عالية المخاطر، في ظل ترقب المستثمرين لإشارات أوضح بشأن استئناف المحادثات الدبلوماسية وإعادة فتح طرق إمدادات الطاقة الحيوية.