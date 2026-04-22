الدفاع الروسية: تدمير 155 مسيرة أوكرانية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 155 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، بأن قواتها اعترضت ودمرت المسيرات الأوكرانية فوق مناطق كورسك وسامارا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وساراتوف وبينزا وأوليانوفسك وفولغوغراد وروستوف، إضافة إلى إقليم كراسنودار وجمهورية القرم والبحر الأسود.

وأشارت إلى أن روسيا ترد على أساليب كييف الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية الروسية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري.