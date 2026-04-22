سفير العراق الأسبق لدى مصر يتحدث عن الوحدة العربية ومستقبل إيران بعد الحرب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والمقرر إذاعتها في السابعة من مساء يوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يحل السفير نبيل نجم، سفير العراق الأسبق لدى القاهرة، ضيفا على الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، حيث دعا القادةَ العربَ إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع بعض، مؤكدًا أن الوطن العربي يمثل وحدة سياسية واقتصادية لا تتجزأ، في حين شدد على أهمية عدم التأثر بالواقع الراهن بما ينعكس على مستقبل المنطقة.

وخلال الحوار، طرح الإعلامي سمير عمر عددًا من التساؤلات حول الأوضاع الإقليمية، بينها مستقبل القومية العربية وإمكانية الحلول الفردية لكل دولة عربية بمعزل عن المنظومة العربية، إضافة إلى ملفات تتعلق بالتطبيع الإقليمي والعلاقات مع إيران وإسرائيل، فيما أكد سفير العراق الأسبق لدى مصر، أن أي تغيير في إيران قد يؤدي إلى تقسيم إيران.