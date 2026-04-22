بزشيكان: الحرس الثوري نجح في أن يكون درعاً حصيناً يدافع عن مبادئ الثورة وسيادة إيران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حرس الثورة تمكن من أن يكون درعاً حصيناً يدافع عن مبادئ الثورة وسيادة إيران.

وقال بزشكيان في ذكرى تأسيس حرس الثورة: حرس الثورة تمكن من إحباط مخططات الأعداء بشجاعته وقدرته.

ووفق تصريحات بزشيكان ؛ فقد نجح الحرس الثوري في الإخلال بمعادلات الأعداء وتصدى لمؤامرتهم ضد إيران.

وأشار الرئيس مسعود بزشكيان إلى أن حرس الثورة لعب دوراً مصيرياً وحاسماً في حماية استقلال وأمن وعزة إيران.

وشدد على أن حرس الثورة لم يُفشل فقط مؤامرات الأعداء بل أصبح بقدرته ملحمة خالدة تجسد القوة الدفاعية لإيران وشعبها.

أكد حرس الثورة الإسلامية استعداد قواته لمواجهة حاسمة وفورية مع أي تهديد أو تكرار لاعتداء الأعداء.

وقال الحرس الثوري في بيان له في ذكرى تأسيسه: سنوجه في الجولة الجديدة من المعركة العسكرية المحتملة ضربات ساحقة وغير متوقعة لما تبقى من مراكزهم في المنطقة.

وأضاف البيان الإيراني : المجال لا يزال مفتوحاً ومهيأً لضرب النقاط الحيوية ونقاط الردع للعدو.

وزاد: القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح للعدو من جديد بأي نوع من الاستعراض.

وأردف البيان قائلا : هجمات حرس الثورة عرّضت معظم البنى التحتية العسكرية للعدو الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة لضربات قاسية وانهيار كبير و اليوم تحطمت الهيبة الزائفة للقوة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.

وأمضى الحرس الثوري قائلا : نحن على أعتاب دخول نظام إقليمي جديد في غرب آسيا من دون وجود القوى الأجنبية والاستكبارية وخاصة الولايات المتحدة.

وتابع : مع إيجاد بيئة مستقرة وآمنة ستزداد إنجازات هذه الانتصارات للمنطقة والعالم الإسلامي أكثر من أي وقت مضى

وأكمل الحرس الثوري بيانه قائلا : العمليات المركبة من 100 موجة صاروخية وطائرات مسيرة شلت وأعمت القدرة العسكرية للعدو وألحقت ضربات مدمرة ببناه. و الضربات الصاروخية الإيرانية على المراكز الاستراتيجية للأعداء أدت إلى "فراغ معرفي" في صفوف جبهتهم في ساحة المعركة

وختم الحرس الثوري قائلا : الأعداء توسلوا لوقف إطلاق النار بفعل الضربات الصاروخية الإيرانية ومساندة الشعب الإيراني للقوات المسلحة صنعت بالفعل حدثاً فريداً في التاريخ المعاصر

