نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني يهاجم سفينة قبالة سواحل عُمان

في تصعيد جديد للتوترات البحرية في منطقة الخليج، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن سفينة حاويات تعرضت لهجوم من زورق حربي تابع للحرس الثوري الإيراني قبالة سواحل سلطنة عُمان، وذلك وفقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جهة تديرها البحرية الملكية البريطانية. وأوضحت الهيئة أن طاقم السفينة لم يتعرض لأي أذى، رغم أن جسر القيادة أصيب بأضرار جسيمة. كما أشارت إلى أنه لم يتم إصدار أي تحذير لاسلكي قبل إطلاق النار على السفينة، في مخالفة واضحة للأعراف البحرية الدولية.

هجوم مفاجئ دون إنذار

يعكس هذا الحادث نمطًا متصاعدًا من العمليات البحرية التي تتسم بالمباغتة والخطورة، حيث تم استهداف السفينة بشكل مباشر أثناء عبورها في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم، وهي الممرات القريبة من مضيق هرمز. وتشير المعلومات إلى أن الهجوم جاء دون أي محاولة للتواصل مع السفينة أو إصدار تحذيرات مسبقة، ما يثير تساؤلات حول قواعد الاشتباك التي تعتمدها القوات الإيرانية في هذه المنطقة.

الأضرار التي لحقت بجسر القيادة تعد مؤشرًا خطيرًا، إذ أن هذه المنطقة تمثل مركز التحكم الرئيسي في السفينة، واستهدافها قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الملاحة، ما كان يمكن أن يتسبب في كارثة بحرية كبرى، خاصة في ممر مائي مزدحم بحركة السفن التجارية وناقلات النفط. ورغم عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، فإن الحادث يعكس مستوى عالٍ من المخاطرة والتصعيد.

رسائل تصعيد في لحظة حرجة

لا يمكن فصل هذا الهجوم عن السياق السياسي والعسكري الأوسع في المنطقة، حيث يأتي في ظل توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة، وتزامنًا مع تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار. ويرى محللون أن هذا التحرك قد يكون بمثابة رسالة ضغط من طهران، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة عليها، إلى جانب التوترات المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

كما أن تكرار مثل هذه الحوادث يهدد بشكل مباشر أمن الملاحة الدولية، ويضع شركات الشحن أمام تحديات متزايدة، قد تدفعها إلى تغيير مساراتها أو رفع تكاليف التأمين، وهو ما سينعكس بدوره على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة. ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى انزلاق الأوضاع نحو مواجهة بحرية أوسع، خاصة إذا ما تكررت هذه الهجمات أو أسفرت عن خسائر بشرية في المستقبل.