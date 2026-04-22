الحرس الثوري الإيراني يحذر من “تحول وشيك” في غرب آسيا ويؤكد جاهزيته للتصعيد

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا رسميًا حذّر فيه من “تحول قادم” في منطقة غرب آسيا، في سياق تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة.

وأوضح البيان أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات نوعية في موازين القوى، مؤكدًا أن ما وصفه بـ“المعادلات التقليدية” لم تعد قادرة على ضبط إيقاع الأحداث، في ظل تنامي أدوار الفاعلين الإقليميين وتصاعد التحديات الأمنية.

وأشار إلى أن هذا التحول لن يكون مفاجئًا بقدر ما هو نتيجة “تراكمات استراتيجية” فرضتها التطورات خلال السنوات الأخيرة.



وشدد الحرس الثوري على أن إيران تتابع عن كثب مجريات الأوضاع في غرب آسيا، معتبرًا أن أي تحرك يستهدف مصالحها أو حلفاءها في المنطقة سيقابل بـ“رد حاسم”.

كما أكد البيان أن طهران ستواصل دعم ما وصفه بـ“محور المقاومة”، في إشارة إلى القوى المتحالفة معها في عدد من بؤر التوتر الإقليمي.

وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن التحولات المرتقبة قد تمتد إلى مجالات متعددة، تشمل الأمن والطاقة والتوازنات السياسية، ما قد ينعكس على استقرار بعض الدول ومسارات التحالفات القائمة.

ولم يحدد البيان طبيعة هذه التحولات بشكل دقيق، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها “قريبة ومؤثرة”.