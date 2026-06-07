قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يوجّه أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها جنوبي لبنان
أجهزة في بيتك ضد التوفير.. خطوات ترشيد كهرباء المنزل خلال الصيف لتقليل الفاتورة
رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج جديد لـ شركة مياه غازية بالإسكندرية
تبدأ من 7 جنيهات.. تراجع الطماطم وارتفاع البصل اليوم الأحد في الأسواق
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من مفاجأة قطر إلى حلم أمريكا.. لماذا يراهن عمدة نيويورك على المغرب بـ كأس العالم 2026؟

منتخب المغرب
منتخب المغرب
محمود أحمد

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 لم تكن تصريحات زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية مجرد توقع كروي عابر بل بدت وكأنها تعكس تحولًا كبيرًا في نظرة العالم إلى المنتخب المغربي الذي انتقل خلال سنوات قليلة من دائرة المنتخبات الطامحة إلى خانة المرشحين لصناعة المجد العالمي.

ففي مقابلة مع صحيفة " ذا جارديان " البريطانية فاجأ ممداني المتابعين بتوقعه تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم 2026 بل وذهب إلى أبعد من ذلك عندما رشح "أسود الأطلس" للتفوق على فرنسا في المباراة النهائية.

ورغم أن العمدة الأمريكي اعترف بأن توقعه جاء من القلب أكثر من الحسابات الفنية فإن تصريحاته فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول المكانة التي وصل إليها المنتخب المغربي في كرة القدم العالمية.

من إنجاز تاريخي إلى طموح مشروع

قبل أقل من أربع سنوات كان الحديث عن تتويج منتخب عربي أو أفريقي بكأس العالم يبدو أقرب إلى الأحلام منه إلى الواقع.

لكن ما حدث في مونديال قطر 2022 غيّر الكثير من المفاهيم فقد نجح المنتخب المغربي في تحقيق واحدة من أعظم المفاجآت في تاريخ البطولة بعدما أطاح بمنتخبات كبرى مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم.

ذلك الإنجاز لم يكن مجرد لحظة عاطفية عابرة بل شكّل نقطة تحول حقيقية في مسار الكرة المغربية ورسخ قناعة لدى كثيرين بأن ما حدث في قطر يمكن البناء عليه مستقبلاً.

لماذا يؤمن كثيرون بالمغرب؟

لم تعد قوة المنتخب المغربي مرتبطة بنتائج مونديال واحد فقط بل أصبحت قائمة على مشروع متكامل بدأ منذ سنوات فالمغرب يمتلك اليوم واحدة من أقوى البنى الكروية في القارة الأفريقية سواء على مستوى المنتخبات أو الأكاديميات أو البنية التحتية الرياضية.

كما يضم المنتخب مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية واكتسبوا خبرات كبيرة في المنافسات القارية والعالمية.

هذه المعطيات جعلت المغرب يحافظ على موقعه بين نخبة المنتخبات في التصنيف العالمي ويصبح منافسًا يحظى باحترام الجميع قبل أي بطولة كبرى.

جيل لا يعرف عقدة الكبار

أحد أهم المكاسب التي خرج بها المنتخب المغربي من مونديال قطر يتمثل في التخلص من رهبة مواجهة المنتخبات الكبرى.

فالفريق الذي نجح في إقصاء إسبانيا والبرتغال لم يعد ينظر إلى الأسماء الكبيرة باعتبارها عقبة مستحيلة بل أصبح يمتلك ثقة حقيقية بقدرته على المنافسة.

وهذه العقلية الجديدة قد تكون السلاح الأهم للمغرب في النسخة المقبلة خاصة أن البطولات الكبرى كثيرًا ما تُحسم بالتفاصيل الذهنية قبل الجوانب الفنية.

مرحلة جديدة مع محمد وهبي

ويدخل المنتخب المغربي كأس العالم 2026 بملامح فنية جديدة بعد تعيين محمد وهبي مديرًا فنيًا للفريق ويأمل المسؤولون في الكرة المغربية أن ينجح وهبي في تطوير المشروع الذي بدأ خلال السنوات الماضية مستفيدًا من الخبرات المتراكمة لدى اللاعبين ومن الطموحات المتزايدة للجماهير.

كما شهدت الفترة الأخيرة انضمام عناصر شابة واعدة إلى صفوف المنتخب من بينها لاعب الوسط الموهوب أيوب بوعدي الذي يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة الأوروبية.

هذا المزيج بين الخبرة والشباب يمنح المنتخب المغربي خيارات أوسع وقدرة أكبر على التعامل مع ضغوط البطولة.

عمدة نيويورك ليس وحده

المثير في تصريحات ممداني أنها لا تعكس رأيه الشخصي فقط بل تعبر عن حالة إعجاب عالمية متزايدة بما يقدمه المنتخب المغربي.

فبعد الإنجاز التاريخي في قطر تحول "أسود الأطلس" إلى نموذج ملهم للكثير من الجماهير خارج العالم العربي وأفريقيا وأصبحوا يمثلون قصة نجاح كروية تتجاوز حدود النتائج والألقاب.

ولذلك لم يعد غريبًا أن تجد مسؤولًا سياسيًا في مدينة بحجم نيويورك يعلن دعمه الصريح للمغرب أو يتوقع له الذهاب بعيدًا في كأس العالم.

اختبار الحقيقة يبدأ أمام البرازيل

ورغم كل هذه التوقعات المتفائلة فإن المنتخب المغربي سيكون أمام اختبار مبكر وصعب عندما يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل.

وتُعد هذه المباراة فرصة حقيقية لقياس مدى جاهزية "أسود الأطلس" للمنافسة على الأدوار المتقدمة خاصة أنها تأتي أمام أحد أبرز المرشحين التقليديين للفوز باللقب.

كما تضم المجموعة الثالثة منتخبي إسكتلندا وهايتي ما يجعل الصراع على بطاقتي التأهل مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات.

كأس العالم 2026 كأس العالم زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك المنتخب المغربي فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

قبل قمة باريس .. أوروبا تلوح بعقوبات تستهدف مستوطنين في الضفة الغربية

أرشيفية

إذاعة الجيش الإسرائيلي : مصرع 18 جنديا منذ بدء وقف النار في لبنان

أرشيفية

واشنطن تلوح بتوظيف الأصول الإيرانية لإعادة إعمار أضرار دول الخليج

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد