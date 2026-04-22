ترامب يهاجم كاتبًا في “وول ستريت جورنال” بسبب مقال عن الحرب على إيران

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على أحد كتّاب هيئة التحرير في صحيفة وول ستريت جورنال، وذلك على خلفية مقال تناول موقفه من احتمالات الحرب مع إيران، واصفًا كاتب المقال بـ"الأحمق" ومتهمًا الصحيفة بأنها "ضلّت طريقها".



وجاءت تصريحات ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال، حيث عبّر عن استيائه من وصفه بـ"الساذج" في المقال، معتبرًا أن الطرح الذي قدمته الصحيفة لا يعكس الواقع ولا يقدّر سياساته السابقة تجاه طهران.



ولم يكشف ترامب بشكل مباشر عن اسم الكاتب، إلا أن انتقاده جاء في سياق ردود متكررة منه على وسائل إعلام أمريكية، دأب على اتهامها بالتحيز ضده أو تشويه مواقفه، خاصة فيما يتعلق بملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الملف الإيراني.



ويأتي هذا التصعيد الإعلامي في وقت يتجدد فيه الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بشأن نهج التعامل مع إيران، واحتمالات التصعيد العسكري أو العودة إلى المسار الدبلوماسي، وهو ما ينعكس في مقالات الرأي والتحليلات التي تنشرها كبرى الصحف.



من جانبها، لم تصدر صحيفة وول ستريت جورنال تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب حتى الآن، فيما يرى مراقبون أن هذا السجال يعكس استمرار التوتر بين الرئيس السابق ووسائل الإعلام التقليدية، خاصة تلك التي تنتقد مواقفه أو توجهاته.