«بي بي سي»: تمديد ترامب الهدنة مع إيران يؤكد اهتمامه المتزايد بإنهاء الصراع
إيران .. الحكم بإعدام جاسوس تخابر مع الموساد
خبير أثري: تطوير مساجد آل البيت والمناطق الأثرية يعزز السياحة ويدعم خطة جذب 30 مليون سائح
الحرس الثوري الإيراني يحذر من "تحول وشيك" في غرب آسيا ويؤكد جاهزيته للتصعيد
فايننشال تايمز عن مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات جورج بوش تتجه إلى الشرق الأوسط
بمشاركة ذوي الهمم.. عرض موسيقي مميز بالخط الثالث للمترو اليوم
إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا بـغزة
ترامب يهاجم كاتبًا في "وول ستريت جورنال" بسبب مقال عن الحرب على إيران
ترامب: إيران تنهار ماليا وتعاني من شح السيولة وتطالب بفتح مضيق هرمز فورا
مهرجان الإسكندرية: نتقبل الأعمال التي بها ذكاء اصطناعي
نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني يهاجم سفينة قبالة سواحل عُمان
هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

زورق إيراني يطلق النار على سفينة حاويات قبالة سواحل عُمان دون إصابات

القسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية ومصادر ملاحية، اليوم، بأن زورقًا حربيًا يُعتقد أنه تابع لإيران أطلق نيرانًا تحذيرية باتجاه سفينة حاويات أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل سلطنة عُمان، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار جسيمة في السفينة.


ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن جهات متابعة لحركة الملاحة، فإن الحادث وقع في ممر بحري حيوي قريب من مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم طرق نقل النفط والتجارة العالمية. 

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار جاء على ما يبدو في إطار “تحذير” للسفينة، دون أن يتطور إلى اشتباك مباشر.
 

وأكدت شركة أمن بحري خاصة، تراقب التهديدات في المنطقة، أنها تلقت بلاغًا من طاقم السفينة يفيد بتعرضها لإطلاق نار من زورق اقترب منها لمسافة قصيرة، قبل أن ينسحب من الموقع. ولم تكشف الشركة عن هوية السفينة أو جنسيتها، لكنها أوضحت أن الطاقم بخير، وأن السفينة واصلت رحلتها بعد الحادث.


من جانبها، لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الواقعة، في حين دعت جهات دولية إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.


ويأتي هذا الحادث في سياق توترات متكررة تشهدها المياه الإقليمية في الخليج، خاصة في محيط مضيق هرمز، حيث سبق أن تم تسجيل حوادث مماثلة تضمنت اعتراض سفن أو إطلاق نيران تحذيرية، ما يثير مخاوف متجددة بشأن سلامة خطوط الإمداد العالمية.


ويُذكر أن المنطقة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل قوى بحرية دولية، بينها الأسطول الخامس الأمريكي، التي تهدف إلى تأمين حركة الملاحة وضمان حرية العبور في هذا الممر الاستراتيجي.

"الفاو": صراع الشرق الأوسط يفرض ضغوطا إضافية على النظم الزراعية والغذائية الهشة

قصف عدواني للاحتلال

زورق ايراني

