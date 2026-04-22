واشنطن تجمد التعاون الأمني مع العراق للضغط على الميليشيات المدعومة من إيران

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين عراقيين وأمريكيين، أن إدارة ترامب أوقفت شحنات الدولار الأمريكي إلى العراق، وجمدت برامج التعاون الأمني ​​مع جيشه، في إطار ضغوطها على بغداد لتفكيك الميليشيات المدعومة من إيران والنشطة في البلاد.

وأضافت وول ستريت جورنال أن مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية أوقفوا مؤخراً شحنة من الأوراق النقدية الأمريكية بقيمة تقارب 500 مليون دولار - عائدات مبيعات النفط العراقي - من حسابات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

كما أبلغت واشنطن بغداد بتعليق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب والتدريب العسكري إلى حين توقف هجمات الميليشيات، واتخاذ السلطات العراقية خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة، وفقاً للتقرير.