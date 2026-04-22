إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا بـغزة

أصيب عدد من الفلسطينين، يوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة "بيت لاهيا"، شمال غربي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بإصابة عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة منهم في محيط دوار "العطاطرة" في البلدة.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 شهداء جدد و21 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، خاصة مع صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم حتى اللحظة.

ولفتت إلى أن إجمالي حصيلة ما بعد وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 784 شهيداً و2,214 إصابة، إلى جانب 761 حالة انتشال.

وأظهرت الإحصائية التراكمية، أنه منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72,560 ، فيما بلغ عدد الإصابات 172,317 .