إيوان: "بعيش مخنوق" عندي من 2017 والناس مشتاقة لروح الألفينات

تحدث النجم اللبناني إيوان عن كواليس أغنيته الجديدة "بعيش مخنوق" التي طرحها باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب.

وقال إيوان في مداخلة زووم لبرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن mti" والذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود: "مصر وشها حلو عليا وبداياتي كانت من خلال شاشة مصرية بأغنية لبنانية "قول انشالله" وكملت مع شركة مصرية، والعودة بالنجاح كانت بأغنية مصرية وهي "شطبنا" وأغنية "فوق فوق" لأنها بها طابع يوناني يلمس كثيرا أهل الإسكندرية الذين تفاعلوا معها بشكل كبير".

وتابع إيوان عن تحضيراته لأحدث أغانيه وقال:"أغنية "بعيش مخنوق" كانت من المفترض أن تكون ضمن ألبوم "يا 100 نورت" مع شركة "مزيكا" عام 2017، ولكن لم يحدث نصيب وتم تأجيلها إلى أن طرحتها وأوجه تحية خاصة لكل فريق العمل بها الشاعر عبد المنعم التهامي والملحن مصطفى صبري والموزع شريف مجدي لأنهم اشتغلوا عليها حتى يتم تحديثها لتناسب عام 2026 وذلك خاصة في التوزيع ولكن اللحن به رائحة نوستالجيا الألفينات وكل من يسمعها يقول هذا".

وأضاف إيوان: "الناس واحشها هذا اللون، ونلاحظ على "التيك توك" حاليا الحنين للماضي وإعادة إحياء أغاني الألفينات بروح النوستالجيا".

واستطرد إيوان عن سبب اختياره طرح أغنية "بعيش مخنوق" قائلا: "ليه "بعيش مخنوق" لأن الحب به فرح وشوق وخنقة وكل نواحي الحياة بها الخنقة ساعات".

وأفصح إيوان عن الأرباح التي حصدها عام 2003 بأغنيته الشهيرة "قول انشالله" بعد مرور 23 عاما على طرحها وقال: "الربح الكبير من الأغنية حقيقي كان محبة الناس وهذا ما يدفعني للعودة للهجة المصرية المحبة الحقيقة من الجمهور".

أغنية بعيش مخنوق

أغنية "بعيش مخنوق" كتب كلماتها عبد المنعم تهامي، ألحان مصطفى صبري وتوزيع شريف مجدي، وجاءت باللهجة المصرية وباللون الرومانسي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا إيوان باللون الإيقاعي مع أغنيتي "فوق فوق" و"شطّبنا".