إيران تقلل من قيمة الحصار الأمريكي: لا يؤثر بشكل كبير على إمدادات الغذاء

أكد وزير الزراعة الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي ليس له تأثير يذكر على قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية والغذاء، مشيراً إلى الإنتاج المحلي القوي وطرق الاستيراد البديلة.



وقال وزير الزراعة غلام رضا نوري: "على الرغم من الحصار البحري الأمريكي، ليس لدينا مشكلة في توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية لأنه، نظراً لترامي البلاد الجغرافي وحجم إمكاناتها، من الممكن الاستيراد من حدود مختلفة".

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "يتم إنتاج حوالي 85 بالمائة من المنتجات الزراعية والسلع الأساسية محلياً، وبالتالي فإن الأمن الغذائي للبلاد مضمون".

فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على موانئ إيران وسواحلها في 13 أبريل، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار الذي أوقف حربها مع إيران.

انتقدت إيران بشدة الحصار، واصفة إياه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تنهار مالياً" بسبب إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

كتب على موقع "تروث سوشيال": "إيران تنهار مالياً! إنهم يريدون فتح مضيق هرمز على الفور"، مضيفاً أن الجمهورية "تعاني من نقص حاد في السيولة".

نشر ترامب في وقت سابق أن طهران قالت إنها تؤيد إغلاق المضيق "للحفاظ على ماء الوجه" في ظل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.