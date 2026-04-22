قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تقلل من قيمة الحصار الأمريكي: لا يؤثر بشكل كبير على إمدادات الغذاء

محمد على

أكد وزير الزراعة الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي ليس له تأثير يذكر على قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية والغذاء، مشيراً إلى الإنتاج المحلي القوي وطرق الاستيراد البديلة.


وقال وزير الزراعة غلام رضا نوري: "على الرغم من الحصار البحري الأمريكي، ليس لدينا مشكلة في توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية لأنه، نظراً لترامي البلاد الجغرافي وحجم إمكاناتها، من الممكن الاستيراد من حدود مختلفة".

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "يتم إنتاج حوالي 85 بالمائة من المنتجات الزراعية والسلع الأساسية محلياً، وبالتالي فإن الأمن الغذائي للبلاد مضمون".

فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على موانئ إيران وسواحلها في 13 أبريل، بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار الذي أوقف حربها مع إيران.

انتقدت إيران بشدة الحصار، واصفة إياه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تنهار مالياً" بسبب إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

كتب على موقع "تروث سوشيال": "إيران تنهار مالياً! إنهم يريدون فتح مضيق هرمز على الفور"، مضيفاً أن الجمهورية "تعاني من نقص حاد في السيولة".

نشر ترامب في وقت سابق أن طهران قالت إنها تؤيد إغلاق المضيق "للحفاظ على ماء الوجه" في ظل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

ترشيحاتنا

دراجة

بتاخد شخصين.. أثقل "عجلة" في العالم لن تصدق سعرها

BMW

بي إم دبليو تستبدل الروبوتات بالبشر لتصنيع السيارات الكهربائية

إطارات السيارة

كم مرة يجب عليك فحص إطارات سيارتك.. إليك الطريقة الأفضل

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد