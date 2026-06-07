بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم، على تباين مؤشراتها حيث انخفض مؤشرها العام بنحو 30.86 نقطة بما نسبته 0.35% ليصل إلى مستوى 8724.51 نقطة، إذ جرى تداول نحو 283 مليون سهم عبر 18 ألفا و429 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 68.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 17.35 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8705.64 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 180 مليون سهم من خلال 11 ألفا و100 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 27.9 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول تراجعا بنحو 42.73 نقطة بما نسبته 0.46% ليصل إلى مستوى 9181.27 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 102 مليون سهم عبر 7329 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 40.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 13.84 نقطة بما نسبته 0.14% ليصل إلى مستوى 9785.00 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 147 مليون سهم عبر 8089 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 22.8 مليون دينار كويتي.

وفي سياق متصل، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة "الشال" الكويتية للاستشارات المالية أن المستثمرين الكويتيين اشتروا أسهما في بورصة الكويت في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مايو الماضي بقيمة 6.466 مليار دينار مستحوذين بذلك على 82.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقارنة بـ 84.3% للفترة ذاتها من عام 2025.

وذكر التقرير، استنادا إلى أرقام حديثة صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، أن المستثمرين الكويتيين باعوا أسهما في تلك الفترة بقيمة 6.293 مليار دينار مستحوذين بذلك على 80.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة مقارنة مع 87.3% للفترة ذاتها من عام 2025.