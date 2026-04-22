الإمارات تشكر ترامب على دعمه لعملية مبادلة العملات بغير الدولار

أعربت الإمارات العربية المتحدة، عن شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في وقت مبكر من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي على إشارته إلى إمكانية إجراء مقايضة عملات بغير الدولار في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب الإيرانية.

ويبدو أن البيان الصادر عن سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يهدف إلى الإشارة إلى أن الإمارات لا تزال تتمتع بأمان مالي بعد تعليق ترامب.

وأضاف البيان: "إن أي تلميح إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى دعم مالي خارجي هو قراءة خاطئة للحقائق. فالإمارات العربية المتحدة من أكثر الاقتصادات مرونةً ماليةً في العالم، مدعومةً بأكثر من تريليوني دولار من الأصول الاستثمارية السيادية؛ وأكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتفظ بها مصرف الإمارات المركزي؛ وقطاع مصرفي يضم ودائع تُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار".

على الرغم من قدرتها على تصدير بعض النفط عبر خط أنابيب إلى خليج عمان، إلا أن الفوضى المستمرة حول مضيق هرمز قد قطعت الكثير من إمكانات وصول نفطها إلى الأسواق.

كما أثرت الحرب على الشركات في دبي وعلى شركتي الطيران الدوليتين للمسافات الطويلة، طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

لكن الإمارات تعمل على تقليل أي نتائج سلبية ناتجة عن غلق مضيق هرمز الحصار البحري الأمريكي لإيران.