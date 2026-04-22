ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار بشدة ويريدون فتح مضيق هرمز فورًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الإيراني ينهار بشدة، ونتيجة لذلك، تريد طهران فتح مضيق هرمز على الفور.

في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء ، قال ترامب على منصته "تروث سوشيال ": "إيران تنهار مالياً! يريدون فتح مضيق هرمز فوراً - يعانون من ضائقة مالية شديدة! يخسرون 500 مليون دولار يومياً. الجيش والشرطة يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم. ويطلقون نداء استغاثة!!!".

تُحكم إيران قبضتها على حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره خُمس نفط العالم وغازه الطبيعي المسال في أوقات السلم. وتفرض الولايات المتحدة حصاراً على جميع موانئ إيران.



