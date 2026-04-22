إيران: لن نشارك في مفاوضات إسلام آباد إلا إذا كانت تخدم مصالحنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن المشاركة في جولة جديدة من مفاوضات إسلام آباد.



وأضافت الخارجية الإيرانية، أن الحصار البحري الأمريكي للمواني الإيرانية إجراء عدواني، ولن نشارك في مفاوضات إسلام آباد إلا إذا كانت تخدم مصالحنا الوطنية.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسئول أمريكي القول إن هناك انقساما تاما داخل إيران بين المفاوضين والجيش، ولا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد.

وذكر المسئول الأمريكي أن أمين عام مجلس الأمن القومي الحالي ليس فعالا مقارنة بلاريجاني الذي امتلك ثقلا سياسيا.

وقال المسئول الأمريكي: “محمد باقر ذو القدر لا يمتلك قدرة لاريجاني في التنسيق بين الحرس والقيادة السياسية”.

فيما أشار أكسيوس عن مصادر أمريكية أخرى إلى أن ترامب يعتقد أنه حقق كل ما في وسعه عسكريا ويريد الخروج من الحرب التي تتراجع شعبيتها.

وقال المصدر: “ترامب لن يستأنف الحرب حتى يستنفد كل الخيارات الأخرى”.