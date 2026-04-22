ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتحذيرات من موجة حارة تضرب البلاد

الطقس
الطقس
محمد البدوي

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية حالة من التقلبات الجوية المعتدلة التي تعكس أجواء فصل الربيع، إلا أن المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن تغيرات مرتقبة في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة. 

ومع زيادة فترات سطوع الشمس واستقرار الأحوال الجوية، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا على معظم أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من موجة أكثر سخونة تلوح في الأفق.

 

نشاط نسبي للرياح

 وتأتي هذه التغيرات بالتزامن مع نشاط نسبي للرياح وظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح، ما يستدعي توخي الحذر خاصة على الطرق السريعة والزراعية خلال فترات الذروة المبكرة.

 

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة 

من جانبها؛ حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يبدأ اعتبارًا من يوم الخميس ويستمر حتى السبت المقبل، حيث تتأثر البلاد بموجة حارة ترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية.

 

أجواء ربيعية مستقرة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة، أن الطقس يشهد حاليًا أجواء ربيعية مستقرة على أغلب المناطق، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مقارنة بـ25 درجة في اليوم السابق، ليسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، بينما تظل الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية.

 

الطقس خلال الليل 

وأضافت أن الطقس خلال الليل لا يزال يميل إلى البرودة، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى نحو 16 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وقد تنخفض إلى ما بين 13 و14 درجة في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية، مع نشاط خفيف للرياح يعزز الإحساس بانخفاض الحرارة.

 

الطرق الزراعية والسريعة

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنها سرعان ما تتلاشى مع شروق الشمس دون تأثير كبير على حركة المرور.

 

ذروة الارتفاع في درجات الحرارة

وأكدت أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم السبت، حيث تتجاوز العظمى 30 درجة مئوية، وقد تصل إلى 32 و33 درجة، بزيادة تتراوح بين 3 و4 درجات أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

التقلبات الجوية المعتدلة الطقس حالة الطقس الطقس اليوم الأرصاد الجوية

