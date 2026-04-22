الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس اللبناني: لا تنازل في المفاوضات.. والحروب لا تجلب سوى الدمار والتهجير

الجمهورية اللبنانية
الجمهورية اللبنانية
أ ش أ

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، أمام وفد "اللقاء الديموقراطي"، أن المواقف التي تتسم بعقلانية وطنية من شأنها مواكبة مسار المفاوضات المرتقبة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، مشددًا على أهمية تفاعل اللبنانيين مع وحدة الموقف الوطني لتعزيز موقع الوفد اللبناني المفاوض في مواجهة الجانب الإسرائيلي، ومنع استغلال أي ثغرات داخلية لتحقيق أهداف معاكسة للمصلحة الوطنية.

وأوضح الرئيس عون أن سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض ستمثل لبنان في الاجتماع التحضيري المقرر عقده غدًا في وزارة الخارجية الأميركية، حيث ستطرح مسألة تمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار ووقف عمليات الهدم التي تنفذها إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية. وأكد أن توجه لبنان في المفاوضات واضح ولا يقبل التنازل أو المساومة إلا بما يحقق السيادة الوطنية ومصلحة اللبنانيين كافة.

وأشار إلى أنه اعتمد خيار التفاوض انطلاقًا من تجارب الماضي التي أثبتت أن الحروب لا تجلب سوى الدمار والتهجير، مؤكدًا ثقته بأن هذا الخيار هو الأكثر أمانًا للبنان. وكشف عن تواصله المستمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام والنائب السابق وليد جنبلاط وقيادات لبنانية أخرى لمواكبة الاتصالات الجارية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب حكمة وواقعية ووحدة في مواجهة التحديات.

ولفت الرئيس عون إلى أن غالبية القوى السياسية تدرك دقة المرحلة وتقف ضد الفتنة وكل ما يهدد السلم الأهلي، مؤكدًا أن الإجراءات الأمنية ضرورية لكنها تحتاج إلى وعي وطني جامع لمواجهة أي محاولات لإثارة الانقسام. كما شدد على أن الدولة تتابع ملف النازحين وتعمل على إعادتهم تدريجيًا إلى قراهم، بالتوازي مع دعم صمود أبناء الجنوب في أرضهم.

وختم بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية مشتركة، وأن الجميع مدعو للمساهمة في قيادة البلاد نحو بر الأمان، باعتبار أن هذه المهمة لا تقع على عاتق فرد واحد بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود.

ألمانيا تحث إيران على اغتنام محادثات السلام مع واشنطن

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر

النمسا تؤكد دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء

مسؤول باكستاني: تلقينا إشارات إيجابية من إيران بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

