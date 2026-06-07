خبير عالمي في ندوة حزب الغد : اللقاحات خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة

نظم حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، مساء السبت، ندوة توعوية موسعة حول الفيروسات العالمية وخطورتها على المجتمعات، استضاف خلالها الجراح المصري العالمي الدكتور جمال مصطفى سعيد، وذلك بحضور اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، ونخبة من كبار الأطباء والمتخصصين، إلى جانب عدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب.

واستهل المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الندوة بالترحيب بالأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية لا يقتصر دورها على العمل السياسي فقط، بل تمتد رسالتها إلى بناء الوعي المجتمعي ونشر الثقافة والمعرفة في مختلف القضايا التي تمس حياة المواطنين.

وقال موسى مصطفى موسى إن الفيروسات والأوبئة أصبحت تمثل تحديًا عالميًا حقيقيًا يفرض على الجميع ضرورة رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والقوانين المنظمة لمواجهة الأمراض المعدية وحماية المجتمع.

وأكد رئيس حزب الغد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت القطاع الصحي اهتمامًا غير مسبوق، مشيدًا بالتوسع الكبير في إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن الإنجازات التي تحققت في القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أسهمت في تحسين مستوى الخدمات الصحية والمعيشية للمواطنين.

كما أشاد بالتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتصنيع المواد الخام الدوائية، بما يعزز الأمن الدوائي المصري ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.

من جانبه، أكد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق، أن الوعي الصحي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي، لافتًا إلى أن المجتمعات التي تمتلك وعيًا حقيقيًا تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والكوارث والتحديات المختلفة.

وقال نعيم إن الانتماء الوطني لا يظهر فقط في أوقات الاستقرار، وإنما يتجلى بصورة أكبر وقت الأزمات، حين يلتزم المواطنون بالإجراءات والتعليمات التي تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامته.

وأضاف أن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة المتعلقة بالصحة والأوبئة لا تقل أهمية عن مواجهة المرض نفسه، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المعلومات العلمية الموثقة والصادرة عن الجهات المختصة.

وخلال كلمته، وجه الأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد الشكر إلى حزب الغد ورئيسه المهندس موسى مصطفى موسى على تنظيم هذه الندوة العلمية المهمة، مؤكدًا أن للأحزاب السياسية دورًا أصيلًا في نشر الثقافة والفكر والتوعية المجتمعية من خلال الندوات والفعاليات المتخصصة.

وأوضح أن الفيروسات تعد كائنات تقع على حافة الحياة، وهي من أكثر الكائنات غموضًا وخطورة بسبب صغر حجمها الشديد وعدم إمكانية رؤيتها بالعين المجردة، الأمر الذي دفع العلماء إلى تأسيس علوم متخصصة لدراسة عالم الأحياء الدقيقة الذي يعيش حول الإنسان دون أن يشعر به.

وأشار إلى أن علم الأحياء الدقيقة أصبح أحد أهم العلوم الطبية الحديثة، حيث يشمل دراسة الفطريات والبكتيريا والفيروسات وغيرها من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

وأضاف أن الفطريات تتسبب في العديد من الالتهابات الجلدية، بينما تؤدي البكتيريا إلى أمراض خطيرة مثل تقيح الجروح والالتهابات الرئوية والتهاب الأذن الوسطى والالتهاب السحائي والتيفود والكوليرا والسل وغيرها.

وأكد أن الفيروسات تمثل حلقة الوصل بين الجماد والكائنات الحية، إذ لا تتغذى ولا تستجيب للمؤثرات الخارجية بالطريقة التقليدية، موضحًا أن طرف الشعرة المدبب لدى الإنسان يمكن أن يستوعب نحو 280 فيروسًا، وهو ما يوضح مدى ضآلة حجمها.

واستعرض الدكتور جمال مصطفى سعيد عددًا من أشهر الأمراض الفيروسية التي عرفتها البشرية، ومنها الإنفلونزا وشلل الأطفال والحصبة والالتهاب الكبدي والسعار وسارس وإيبولا والإيدز وكورونا والهربس.

وأكد أن الإنفلونزا مرض فيروسي وليس بكتيريًا، ومن الخطأ الشائع استخدام المضادات الحيوية لعلاجه، لأن المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات.

وأوضح أن خطورة الفيروسات تكمن في أنها لا تصيب فردًا واحدًا فقط، وإنما تمتلك القدرة على إصابة مجموعات كبيرة من البشر في وقت واحد، وهو ما يجعلها تتحول إلى أوبئة، وقد تصل إلى مرحلة الجائحة إذا انتشرت عالميًا كما حدث مع فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كثيرًا من الفيروسات تحتاج إلى وسيط ناقل للعدوى، موضحًا أن الحشرات والطيور والقوارض والكلاب والقطط والخفافيش وبعض الحيوانات الأخرى تعد وسائط لنقل العديد من الفيروسات.

وتناول الجراح المصري العالمي، فيروس إيبولا باعتباره أحد أخطر الفيروسات المعروفة، موضحًا أنه ظهر في أفريقيا وانتقل في بدايته عبر وسائط حيوانية قبل أن تؤدي التحورات الجينية إلى زيادة قدرته على الانتقال بين البشر، لتصل معدلات الوفاة الناتجة عنه إلى نحو 50%.

كما استعرض تجربة العالم مع فيروس كورونا، موضحًا أن الفيروس انتقل أساسًا عبر الرذاذ المتطاير في الهواء، وهو ما جعل الكمامات والإجراءات الوقائية أحد أهم وسائل الحد من انتشاره.

وأكد أن التدخل السريع للحكومات خلال جائحة كورونا ساهم في إنقاذ البشرية من خسائر أكبر، مشيرًا إلى أن القوانين والإجراءات الاحترازية لعبت دورًا محوريًا في السيطرة على انتشار المرض.

وتحدث الجراح المصري العالمي، كذلك عن فيروس هانتا، موضحًا أن ظهوره ارتبط بحالات انتقال عبر القوارض قبل أن تشهد بعض سلالاته تحورات مختلفة.

وشدد الدكتور جمال مصطفى سعيد على أن التطعيمات واللقاحات تمثل السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة الأمراض الفيروسية، مؤكدًا أن نجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال والحد من انتشار العديد من الأمراض الفيروسية جاء نتيجة برامج التطعيم المستمرة.

وأشاد الجراح المصري العالمي، بالدور الذي تقوم به شركة فاكسيرا في إنتاج اللقاحات والأمصال، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في هذا المجال على مستوى مصر والشرق الأوسط.

كما دعا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية البسيطة، وفي مقدمتها غسل اليدين بصورة منتظمة، والابتعاد عن المصابين بأعراض الأمراض المعدية، وارتداء الكمامات عند الضرورة، والاهتمام بسلامة الغذاء.

وقال الجراح المصري العالمي، إن الفيروسات أقدم من الإنسان وأكثر قدرة على التكيف والتطور، لكن الإنسان استطاع عبر العلم والبحث العلمي أن يحد من آثارها ويحاصر مخاطرها.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مواجهة جائحة كورونا، مشيدًا برؤية القيادة السياسية الهادفة إلى الوصول للاكتفاء الذاتي من المواد الخام الدوائية والأدوية واللقاحات، بما يخدم احتياجات مصر والقارة الأفريقية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وفي ختام الندوة، كرم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الأستاذ الدكتور جمال مصطفى سعيد تقديرًا لمسيرته العلمية والطبية وإسهاماته الكبيرة في خدمة العلم والإنسانية، وسط إشادة واسعة من الحضور الذين أكدوا أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التوعوية والعلمية.