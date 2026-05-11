حزب الغد يكرّم نقيب الإعلاميين تقديرًا لدوره في تطوير الأداء النقابي والإعلامي

كرّم حزب الغد ‐ الإعلامي الدكتور طارق سعده ‐ نقيب الإعلاميين، تقديرًا لدوره البارز في ضبط المشهد الإعلامي، وإدارته لنقابة الإعلاميين وفق أسس احترافية على المستويات المهنية والاقتصادية والقانونية.

وأكد مسؤولو الحزب أنهم يتابعون عمل النقابة عن كثب، ويقدّرون الطفرة والواقع الفاعل لنقابة الإعلاميين، الذي يلمسه المجتمع بصفة عامة.

ملتقى الفكر القانوني

جاء التكريم في ختام ملتقى الفكر القانوني، الذي ينظمه الحزب في مقره الرئيسي بوسط القاهرة، وبمشاركة كوكبة كبيرة من الوزراء والنواب بمجلسي الشيوخ والنواب، وبحضور المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب.

وفي كلمته أمام الملتقى، توجّه النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بالشكر لحزب الغد على التكريم والمتابعة الجيدة لجهود النقابة ودورها.

وقال نقيب الإعلاميين إن مصر اليوم تختلف عن الأمس، وتسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء الجمهورية الجديدة، وإن ما يقوم به الرئيس السيسي من أجل مصر وشعبها العظيم يستوجب علينا جميعًا أن نصطف خلف فخامته؛ تقديرًا لما يبذله للحفاظ على الوطن وسط أمواج دولية عاتية وتحديات جسام، يئن العالم بقاراته الست من تداعياتها اقتصاديًا وأمنيًا.

واختتم الدكتور طارق سعده حديثه بأننا أمام واقع عالمي قاسٍ فرض علينا، ونعبره بسلام بفضل الله وكرمه، وقيادة حكيمة رشيدة منحها الله لهذا الوطن في هذا التوقيت.