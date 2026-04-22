وول ستريت ترتفع بشكل طفيف بعد تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل طفيف، الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم استمرار حالة عدم اليقين الراهنة .

وبحلول الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 343.83 نقطة أو 0.72% ليصل إلى 49,504.58 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 45.98 نقطة أو 0.65% إلى 7,109.99 نقطة، فيما زاد مؤشر ناسداك المركب بمقدار 185.28 نقطة أو 0.76% إلى 24,445.24 نقطة.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق في “تريد نيشن”، إن هذه الموجة الصعودية قد تتوقف في مرحلة ما، لكنه أشار إلى أن غالبية المستثمرين لا يتبنون هذا الرأي حاليًا.

ولا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة، مع اقتراب أسعار النفط من مستوى 100 دولار للبرميل، ما دفع قطاع الطاقة في المؤشر القياسي للارتفاع بنسبة 1.2%.

وكانت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر الداعمين لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500، مع ارتفاع القطاع بنسبة 0.6%.

وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مستوى قياسيًا جديدًا، متجهًا نحو تحقيق مكاسب لليوم السادس عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاع في تاريخه.

وقفز سهم شركة “سيجيت” بنسبة 2.2% بعد أن رفعت “باركليز” تصنيفها لشركة تخزين البيانات إلى “زيادة الوزن”.

ساهم الأداء القوي لنتائج الشركات حتى الآن في طمأنة وول ستريت بشأن قوة المستهلك الأمريكي، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وارتفعت أسهم شركة “بوينج” بنسبة 1.6% بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع، لتكون من بين أكبر الداعمين لمؤشر داو جونز.

في المقابل، تراجعت أسهم “يونايتد إيرلاينز” بنسبة 3.7% بعد توقعها أرباحًا أقل من تقديرات السوق للربع الثاني والعام بأكمله، في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات وتأثيرها على الهوامش.

ومن المنتظر أن تعلن كل من “تسلا” و”تكساس إنسترومنتس” و”ساوث ويست إيرلاينز” نتائجها بعد إغلاق الأسواق.

وارتفع سهم “أدوبي” بنسبة 3.2% عقب إعلان برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار، كما صعد سهم “روبن هود” بنسبة 2.9% بعد استثمار صندوقها الاستثماري 75 مليون دولار في شركة “أوبن إيه آي” المطورة لـ”شات جي بي تي”.

وتفوقت الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة 3.06 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.63 إلى 1 في ناسداك.