لسد عجز الأطباء وتحسين الخدمات.. «صحة النواب» تناقش أزمات التكليف ونقص الكوادر الطبية بالمحافظات

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس بشأن عدد من الملفات الحيوية والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة أداء المرافق الطبية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنظر اللجنة خلال اجتماعها في طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب: كريم بدر حلمي، إيرين سعيد، أحمد العرجاوي، محمود مشعل، صافيناز دراج، يارا عزت شيبة، مروة حلاوة، وعبير عيسوي، بالإضافة إلى النائبة راوية مختار.

كما يتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف تكليف خريجي كليات المهن الطبية (الصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية والصحية) لدفعات 2023 و2024، إلى جانب بحث سبل سد العجز في الكوادر الطبية، خاصة في المناطق النائية.

من جانبه، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، أن الاجتماع يهدف إلى مد جسور التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للوقوف على التحديات الراهنة في المنظومة الصحية، موضحًا أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر، ومتابعة ردود الجهات الحكومية على طلبات الإحاطة.

وشدد على أن الهدف الأسمى هو الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى.

كما طالبت اللجنة بضرورة إعلان معايير واضحة وشاملة لعملية التكليف، بما يضمن الشفافية الكاملة أمام الخريجين وذويهم، مع التأكيد على أهمية دعم الكوادر الشابة.

واختتم رئيس اللجنة بالتأكيد على أن مصلحة الخريجين والمنظومة الصحية تمثل الهدف الأسمى، مشيرًا إلى أن الاجتماع يسعى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية، بما يخدم الأمن الصحي القومي.