تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية نظمت جمعية الاورمان معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا وذلك لدعم عدد (220) أسرة من أهالينا بقرى ابوشميس والمناجاة وبحر البقر وغومة ومنازع والياوري بمركز الحسينية.

أضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لتقديم أوجه الخدمات والدعم للفئات الأكثر احتياجاً، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم، وليجسّد اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية بما يضمن لهم مستقبلاً أفضل.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية دعمت عدد (220) أسرة، موجهًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

وأشار شعبان الى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

اختُتمت الفعالية بتوزيع الملابس الجديدة وسط أجواء مبهجة رسمت البسمة على وجوه الأسر غير القادرة، في مشهد يعكس تكامل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز العدالة الاجتماعية.