بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر الحوت بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وفي هذا الإطار تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك والرصف بالخطة الاستثمارية للعام 2025/ 2026 بمنطقة كفر الحوت ، حيث يمتد المشروع بطول 2.5 كيلومتر، وبعرض 7 متر، وبنسبة تنفيذ وصلت 26% وبتكلفة مالية قدرها 7 مليون و 900 ألف جنيهاً، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.