قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: الدولة ستتدخل لضبط أسعار السلع الأساسية من خلال التسعيرة الجبرية
أحمد موسى: الدولة مش هتسيب المواطن فريسة لأي استغلال
المغرب والنمسا يؤكدان تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية
هل يجوز تحديد نوع الجنين؟.. أمين الإفتاء: لا مانع شرعا في حالة واحدة
أحمد موسى: تدخل الدولة للتسعير الإجباري أوقات الأزمات يحمي المواطن ويمنع الاستغلال
سيراميكا كليوباترا يتفوق على سموحة بهدف في الشوط الأول
أحمد موسى: الدولة تتحرك بقوة في ملف الصناعة والاستثمار غدًا بالقناة الاقتصادية
أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا | بث مباشر
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لأول مرة في تاريخ مصر.. قانون موحد وشامل للأحوال الشخصية للمسيحيين

المستشار محمود حلمي الشريف
المستشار محمود حلمي الشريف
كتب محمود مطاوع

قال المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات، بلغت حوالي 35 اجتماعاً للجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون، وجاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تُنظم شئون الأسرة للمسيحيين.

وأضاف الوزير أنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون، حيث كانت مُبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرضُ صعوبة كبيرة سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية.

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، أن هذا القانون جاء تأكيداً ونفاذاً للدستور في المادة الثالثة منه، حينما نص على أحقية المصريين المُنتمين للديانة المسيحية في الخضوع في مسائل أحوالهم الشخصية التي لها أصل ديني إلى عقيدتهم دون سواها، ليؤكد هذا أيضاً على المُساواة المنصوص عليها في الدستور ما بين أبناء الوطن جميعاً.

ولفت وزير العدل إلى أن هذا القانون صيغ بمراعاة أحكام الدستور، وجاء نابعاً من توافق تام بين الطوائف المسيحية في مصر كافة، فيما تضمنه من أحكام، سواء الموضوعي منها أو الإجرائي، كما راعى هذا القانون خصوصية أن لكل طائفة من الطوائف أحكامها، في بعض الأمور ذات الطابع الروحي، وأفرد لذلك مُتسعاً لكل منها، حتى أتت نصوصه جميعها التي لها أساس عقائدي مُلبية وعاكسة لإرادات قيادات كل طائفة، ولذا جاء بتوافق كامل بين كل الطوائف.

وأشار الوزير إلى أن القانون جاء في 4 مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، وعدد 160 مادة موضوعية، ومن بين مميزاته أن به قرابة 75 مادة تشترك في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين، وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المُسلمين؛ يحكمها وضابطها مواد واحدة، وتسري أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين في جميع الطوائف سواء، كما أفرد بعض الأحكام لكُلٍ طائفة بما يتوافق مع عقيدتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

BMW 7

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

اورمان الشرقية

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

انتر لوك

بتكلفة 7 مليون و900 ألف جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة كفر الحوت بالشرقية

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد