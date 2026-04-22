مكتبة مصر العامة تشارك بفعاليات متنوعة ضمن الأسبوع البيئي بجامعة قناة السويس

شاركت مكتبة مصر العامة برئاسة أمل رجب مدير المكتبة، ومن خلال المكتبة المتنقلة في فعاليات الأسبوع البيئي بكلية الألسن بجامعة قناة السويس، برعاية اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار دعم الوعي البيئي وتعزيز الدور الثقافي داخل المؤسسات التعليمية.

وقدمت المكتبة برنامجًا متكاملًا شمل أنشطة ثقافية وفنية ومسابقات تفاعلية، استهدفت طلاب الكلية، بهدف ترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب إتاحة مجموعة من الكتب في مختلف المجالات للاطلاع.

وشهدت الفعاليات إقبالًا وتفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، الذين حرصوا على المشاركة في الأنشطة، بما يعكس زيادة الوعي البيئي لدى الشباب واهتمامهم بالقضايا المجتمعية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة المكتبة للانفتاح على المجتمع الجامعي، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نشر الثقافة البيئية وبناء جيل واعٍ بقضايا وطنه وتحدياته.