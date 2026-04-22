الدقهلية.. 1466 مواطنا يستفيدون من القافلة الطبية المجانية بالرحمانية

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية الرحمانية مركز ميت غمر، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1466 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين خاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بمستشفيات مديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 20,21 أبريل الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1466 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 245 باطنة، 210 أطفال، جراحة 72، أسنان 96، رمد 157، نسا 114، وتنمية الأسرة 68، جلدية 208، عظام 296.

كما قامت القافلة بإجراء 126 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 245، فحص معمل الدم والطفيليات لـ 242، عقد 36 ندوة تثقيفية استفاد منها 460 مترددا، وإحالة 4 حالات للعلاج بالمستشفى، وحالة على نفقة الدولة، 17 حالات خلع أسنان، باجمالي 4080 خدمة خلال يومي القافلة.