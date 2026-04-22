جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة

أفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي بأن وقف إطلاق النار القائم على الجبهة الشمالية هش وقد ينهار في أية لحظة، في ظل استمرار التوترات مع حزب الله.



وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي عازم على استكمال السيطرة على ما وصفته بـ"المنطقة الأمنية" بهدف منع إطلاق النار المباشر باتجاه المستوطنات في الشمال، مشيرة إلى أن عودة السكان اللبنانيين إلى القرى الحدودية قد تؤدي إلى "تعقيد" هجمات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة.

وأضافت أن إسرائيل تعمل على تثبيت قواعد اشتباك جديدة تتيح لها، وفق التوجهات العسكرية، ضرب أي تهديد أو منصات إطلاق صواريخ ظاهرة، بالتزامن مع استمرار عمليات "تطهير المنطقة حتى الخط الأصفر الجديد"، رغم الإقرار بأن العملية لم تستكمل بعد، وفي ظل التزام أمريكي بالحفاظ على الهدنة خلال المفاوضات الإقليمية.

وأفادت بلديات في جنوب لبنان باستمرار الاستهدافات الإسرائيلية للمنشآت السكنية والبنى التحتية، رغم سريان وقف إطلاق النار، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار كامل للتهدئة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه خروقات إسرائيل لوقف النار المؤقت، حيث رد حزب الله بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية، فيما تؤكد مصادر عسكرية اعتراض طائرات مسيرة أخرى داخل الأراضي اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في إطار خروقاته لوقف النار، تنفيذ هجمات في قرى جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل لبنانيين، إلى جانب استمرار الاشتباكات في مناطق مثل السلوقي ورب الثلاثين.



